Beşiktaş Başkanı'ndan Rafa Silva Açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın futbol oynamak istemediğini belirtip emekli olmayı düşündüğünü, ancak daha sonra farklı bir tutum sergileyerek başka bir kulübe gitmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: " Rafa Silva, futbol oynamak istemediğini, futbolu bırakıp emekli olmak istediğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Başka bir yere gitmek istiyorum' diyerek farklı söylemde bulundu." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
