Beşiktaş Başkanı'ndan Rafa Silva Açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: " Rafa Silva, futbol oynamak istemediğini, futbolu bırakıp emekli olmak istediğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Başka bir yere gitmek istiyorum' diyerek farklı söylemde bulundu." - İSTANBUL

