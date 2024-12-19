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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Futbol Takımıyla Bir Araya Geldi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Corendon Alanyaspor maçı öncesi futbol A takımıyla bir araya gelerek antrenmanı izledi ve oyuncularla sohbet etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri'nde, futbol A takımıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'la oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol A takımıyla bir araya geldi.

Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde bir araya geldiği futbolcularla sohbet etti ve Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'den takımın durumu hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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