Beşiktaş Başkan Adayları Oy Kullanma Süresinin Uzatılması İçin İstişarede Bulundu

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi devam ederken, Serdal Adalı ve Hasan Arat oy süresinin uzatılması için bir araya geldi. Adaylar, saat 17.00'den 19.00'a kadar oy kullanma süresinin uzatılması için ortak bir önerge vermek için istişarede bulundu.

Beşiktaş Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, oy kullanma süresinin uzatılması için istişarede bulundu.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi devam ederken, siyah-beyazlı kongre üyeleri Akatlar Spor Kompleksi'nin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu kongrede oy kullanım süresinin uzatılması için iki aday bir araya geldi. Serdal Adalı ve Hasan Arat, oy kullanma süresinin saat 17.00'den, 19.00'a uzatılması için ortak bir önerge vermek için buluştu.

Adaylar Nevzat Demir'i beraber karşıladı

Öte yandan Beşiktaş Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat, kongrede oy kullanmak için gelen siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Nevzat Demir'i beraber karşıladı. - İSTANBUL