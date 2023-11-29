Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat Yönetim Kurulu Listesini Divan Kuruluna Teslim Etti

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları yönetim listesini divan kuruluna teslim etti. Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat ve yönetici kadrosu listesini Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti. Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Arat, "Camiamıza hayırlı olsun. Serdal Adalı'ya başarılar diliyorum. Herkesi bu güzel seçime bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar da başkanlık seçiminin Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Başkan adayı Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Hüseyin Yücel

Cüneyt Sezgin

Onur Göçmez

Yalçın Ayaydın

Mete Vardar

Kaan Şakul

Altın Mimir

Feyyaz Uçar

Yedek

Işıl Zeybek

Ekrem Keçoğlu

Kadir Kılıç

Çağlayan Tuğal

Bünyamin Burak Aslan - İSTANBUL