Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 Yendi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 yendi. Maçın süresi 119 dakika sürdü.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan
Beşiktaş Ayos: Brakocevic, Çağla Akın, Demidova, Fulden Ural, Bahar Toksoy Guidetti, Bengisu Aydın (Duru Aksu, Ecem Aknam, Salas)
Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Buse Berka Özden, Strunjak, Eylül Durgun, Leban (Selin Navruz, Alara Altındağ, Duru Şah Tırpancı)
Setler: 20-25, 25-21, 25-23, 25-18
Süre: 119 dakika (32, 28, 29, 32, 27)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor