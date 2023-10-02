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Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 Yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 yendi. Maçın süresi 119 dakika sürdü.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

Beşiktaş Ayos: Brakocevic, Çağla Akın, Demidova, Fulden Ural, Bahar Toksoy Guidetti, Bengisu Aydın (Duru Aksu, Ecem Aknam, Salas)

Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Buse Berka Özden, Strunjak, Eylül Durgun, Leban (Selin Navruz, Alara Altındağ, Duru Şah Tırpancı)

Setler: 20-25, 25-21, 25-23, 25-18

Süre: 119 dakika (32, 28, 29, 32, 27)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Ahmet Oğuzhan voleybol Beşiktaş Sigorta Spor Haberler

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