39 yaşındaki Kanalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Beşiktaş formasını 9 sezondur terleten ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık kontrat imzalandı. Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

26 GOL, 37 ASİST

Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Spor