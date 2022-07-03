39 yaşındaki Kanalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Haberler

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39 yaşındaki Kanalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 26 gol atıp, 37 de asist yapmayı başaran 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu yıl Kanada ile FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Atiba, Beşiktaş'ta 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Beşiktaş formasını 9 sezondur terleten ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık kontrat imzalandı. Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

26 GOL, 37 ASİST

Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atiba Hutchinson Romain Saiss Beşiktaş Spor Haberler

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