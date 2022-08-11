Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları gerçekleştirdi.
Taktik çalışmayla devam eden idman, oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AA / Ercan Doğan - Spor