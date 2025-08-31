Beşiktaş, Alanyaspor ile Karşılaşıyor: VAR Hakemi Alper Çetin

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile bugün saat 21.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin olurken, Kadir Sağlam da maçın ana hakemi olacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak Corendon Alanyaspor- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, saat 21.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
