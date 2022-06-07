Beşiktaş'a transfer olacak mı? Burak Yılmaz canlı yayında yeni rotasını resmen açıkladı - Haberler

Burak Yılmaz, TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü hakkında çıkan Beşiktaş iddialarını net bir şekilde yalanladı.

"BEŞİKTAŞ'A KESİNLİKLE TRANSFER OLMAYACAĞIM"

37 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Net bir şekilde söylüyorum, Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor zaten, bu tercihlerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN BANA GELEN BİR TEKLİF YOK"

Burak Yılmaz ayrıca, "Beşiktaş ve Galatasaray ile hiç görüşmedim. Türkiye'den bana gelen bir teklif yok. Avrupadan çok ciddi teklifler var." dedi.

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