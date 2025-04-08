Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı

Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber

Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Emirhan, ligin 31. haftasında iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının başında sakatlanan stoperi Emirhan Topçu'nun son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÜST ADALESİNDE GERİLME VE ÖDEM VAR

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlılarda bu sezon savunmanın değişilmez isimlerinden olan Emirhan Topçu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında Emirhan'ın yerine giren diğer bir stoper Tayyip Talha Sanuç da kırmızı kart görmüştü.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlanmıştı. Tedavisinin ardından oyuna bir süre devam eden ve kendisini deneyen Emirhan, daha sonra 15. dakikada bir kez daha kendisini yere bırakmış ve oyundan çıkmıştı. 24 yaşındaki stoperin yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil olmuştu. Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.