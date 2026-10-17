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Beşiktaş, 4. hafta derbisinde yarın Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, yarın Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da oynanacak maçta iki takım da ligde geride kalan haftalarda birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, yarın Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev alacak.

Ligde geride kalan haftalarda iki takım da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
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