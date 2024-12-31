Bellona Kayserispor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile 5 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

???????Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.