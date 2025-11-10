Haberler

BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü Haber Videosunu İzle
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Ayazağa'da bir kişi, BEIN Sports'un televizyon binasına silahla girdi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde şahsın oturduğu masada kafasına silahı dayadığı görüldü. Saldırgan bir süre sonra ikna edilerek emniyete götürüldü ve gözaltına alındı.

  • BeIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı bir kişi tarafından baskın düzenlendi.
  • Saldırgan, müzakereci polisler tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
  • Saldırganın, binada Güntekin Onay ile görüşmek istediği ancak Onay'ın olay sırasında binada bulunmadığı belirlendi.

BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler silahlı saldırganı ikna ederek emniyete götürdü. Kanal binasından gelen görüntülerde saldırganın oturduğu masada kafasına silah dayadığı görüldü.

"BÖYLE TİPLERİ NEDEN ÇALIŞTIRIYORSUNUZ?"

Ekol TV'den Aziz Akova'nın aktardığına göre; Güntekin Onay dün gece BeIN Sports'un Ayazağa'daki binasına yemek siparişi verdi. Sipariş kapıdaki kadın güvenlik tarafından "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" denilerek geri gönderildi. Siparişinin iade edilmesine sinirlenen Güntekin Onay "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" diyerek hakaret etti.

EŞİ SİLAHLA BİNAYI BASTI

Bunun üzerine kadın güvenlik görevlisinin eşi binayı silahla bastı. Haber merkezine kadar çıkan silahlı saldırgan Güntekin Onay ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak Onay'ın olay sırasında binada bulunmadığı öğrenildi. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonuç verdi. Sakinleşen öfkeli kocanın ikna edildiği öğrenildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim:

Yıllar içinde birçok strateji denedim, ancak Nelson'ın FY Platformu ve strateji yaklaşımı farklı. Birkaç hafta içinde yatırımım 526.000 dolara ulaştı. Sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve artık işlemlerimde çok daha fazla özgüvenim var. Kripto parayla para kazanma konusunda ciddi olan herkese şiddetle tavsiye ederim. ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAy kural:

Dolandırıcı televizyon spor kanalları BeIN Sports ve Tod...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih :

eğer olay böyleyse, Güntekin Onay hakaret etmiş olmuyorki. yani tanımıyorum demek geri çevirmek nedir yaa. az bile söylemiş.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.