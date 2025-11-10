BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler silahlı saldırganı ikna ederek emniyete götürdü. Kanal binasından gelen görüntülerde saldırganın oturduğu masada kafasına silah dayadığı görüldü.

"BÖYLE TİPLERİ NEDEN ÇALIŞTIRIYORSUNUZ?"

Ekol TV'den Aziz Akova'nın aktardığına göre; Güntekin Onay dün gece BeIN Sports'un Ayazağa'daki binasına yemek siparişi verdi. Sipariş kapıdaki kadın güvenlik tarafından "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" denilerek geri gönderildi. Siparişinin iade edilmesine sinirlenen Güntekin Onay "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" diyerek hakaret etti.

EŞİ SİLAHLA BİNAYI BASTI

Bunun üzerine kadın güvenlik görevlisinin eşi binayı silahla bastı. Haber merkezine kadar çıkan silahlı saldırgan Güntekin Onay ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak Onay'ın olay sırasında binada bulunmadığı öğrenildi. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonuç verdi. Sakinleşen öfkeli kocanın ikna edildiği öğrenildi.