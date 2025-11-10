BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
Sarıyer Ayazağa'da bir kişi, BEIN Sports'un televizyon binasına silahla girdi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde şahsın oturduğu masada kafasına silahı dayadığı görüldü. Saldırgan bir süre sonra ikna edilerek emniyete götürüldü ve gözaltına alındı.
- BeIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı bir kişi tarafından baskın düzenlendi.
- Saldırgan, müzakereci polisler tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
- Saldırganın, binada Güntekin Onay ile görüşmek istediği ancak Onay'ın olay sırasında binada bulunmadığı belirlendi.
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler silahlı saldırganı ikna ederek emniyete götürdü. Kanal binasından gelen görüntülerde saldırganın oturduğu masada kafasına silah dayadığı görüldü.
"BÖYLE TİPLERİ NEDEN ÇALIŞTIRIYORSUNUZ?"
Ekol TV'den Aziz Akova'nın aktardığına göre; Güntekin Onay dün gece BeIN Sports'un Ayazağa'daki binasına yemek siparişi verdi. Sipariş kapıdaki kadın güvenlik tarafından "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" denilerek geri gönderildi. Siparişinin iade edilmesine sinirlenen Güntekin Onay "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" diyerek hakaret etti.
EŞİ SİLAHLA BİNAYI BASTI
Bunun üzerine kadın güvenlik görevlisinin eşi binayı silahla bastı. Haber merkezine kadar çıkan silahlı saldırgan Güntekin Onay ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak Onay'ın olay sırasında binada bulunmadığı öğrenildi. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonuç verdi. Sakinleşen öfkeli kocanın ikna edildiği öğrenildi.