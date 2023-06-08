Bugün Bein Sports 1 kanalında hangi maçlar ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 M. Başakşehir - Trabzonspor

03:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

03:30 DG Sivasspor - Y. Kayserispor

05:15 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

05:30 V. Karagümrük - Kasımpaşa

07:15 M. Başakşehir - Trabzonspor

09:00 DG Sivasspor - Y. Kayserispor

10:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ankaraspor - Galatasaray

14:00 Süper Hikayem

15:00 Beşiktaş - Konyaspor

15:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

16:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

17:45 Galatasaray Top 20 Gol

18:00 Spor Toto 1. Lig Goller

18:15 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Beşiktaş - A. Konyaspor

22:00 beIN Süper Lig