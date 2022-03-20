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Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen ve 17 ilden 43 sporcunun katıldığı Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı.

KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen ve 17 ilden 43 sporcunun katıldığı Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na, 17 ilden 6'sı kadın, 37'si erkek olmak üzere toplamda 43 sporcu katıldı. Müsabaka, kadınların açılış seremonisiyle başladı. Büyük kadınlar kategorisinde Ayşe Şirip, Reyhan Polat, Beyza Nur Ceylan, Gamze Sayar, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve Sevde Yaman boy gösterdi. Genç erkekler kategorisinde de 10 sporcu mücadele etti.

Ödül töreni, büyük erkekler kategorisindeki yarışmaların ardından saat 15.00'te yapılacak. - KOCAELİ

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bedensel Engelliler, Kocaeli, Türkiye, Halter, Spor, Haberler

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