BBC, muhabirin Fas kadın milli takım kaptanına uygun olmayan soru sormasından dolayı özür diledi

BBC yetkilileri, bir muhabirin Fas kaptanı Ghizlane Chebbak'a basın toplantısında 'uygunsuz' bir soru sorması üzerine özür diledi. Muhabir, takımın eşcinsel oyuncuları olup olmadığını sordu. BBC sözcüsü, sorunun uygun olmadığını belirterek herhangi bir zarar veya sıkıntıya neden olma niyetlerinin olmadığını söyledi.

BBC yetkilileri, bir muhabirin Fas kaptanı Ghizlane Chebbak'a basın toplantısında "uygunsuz" bir soru sorması üzerine özür diledi.

32 yaşındaki Chebbak, takımının Almanya ile olan Kadınlar Dünya Kupası açılış maçı öncesi medyanın karşısına geçti.

Basın toplantısında, forvet oyuncusuna Fas milli takımında eşcinsel oyuncular olup olmadığı soruldu.

BBC Dünya Servisi muhabiri şöyle sordu: "Fas'ta eşcinsel ilişki yasal değildir. Takımınızda eşcinsel oyuncular var mı ve onların Fas'ta hayatı nasıl?"

Moderatör hemen araya girerek, "Üzgünüm, bu çok politik bir soru, bu yüzden sadece futbolla ilgili sorulara odaklanalım" dedi.

Muhabir, konuyu bırakmadı ve "Hayır, politik değil. Bu insanlarla ilgili, politikayla ilgisi yok. Lütfen soruya cevap vermesine izin verin" diye yanıtladı.

Basın toplantısı devam etti, son bir soru soruldu ve toplantı sona erdi.

Olayın ardından, BBC sözcüsü CNN'e şunları söyledi: "Sorunun uygun olmadığının farkındayız. Herhangi bir zarar veya sıkıntıya neden olma niyetimiz yoktu."

Fas, bu yıl Kadınlar Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor ve geçen yıl Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi.

Melbourne'de Almanya'ya 6-0 yenilerek turnuvaya başladılar. Maçta Alexandra Popp'un iki golü, iki kendi kalesine gol ve Klara Buhl ile Lea Schuller'in golleriyle sonuçlandı.