Bayramiç Belediyesi Ücretsiz Tenis Kursu Vermeye Başladı

Bayramiç Belediyesi, Atatürk Spor Kompleksi'nde ücretsiz tenis kursu vermeye başladı. Belediye, gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz kurslarla hizmet vermeye devam ediyor.

Bayramiç Belediyesi, geçen aylarda hizmete açtığı Atatürk Spor Komleksi'nde, ücretsiz tenis kursu vermeye başladı.

İlçeye spor kompleksi kazandıran Bayramiç Belediyesi, gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz kurslar düzenlemeye devam ediyor. Yaz boyunca yaklaşık 150 kişiye ücretsiz yüzme kursu veren belediye, şimdi de tenis kursu vermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Spor kompleksimizi açtığımız günden bugüne vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Şimdi de tenis kortumuzu halkımızın hizmetine sunduk. Ardından çocuklarımız ve gençlerimize yönelik kurslar düzenlemeye karar verdik. Yaz başında açtığımız yüzme kursu, çok verimli bir şekilde devam ediyor. Tenis kursu için açtığımız 15 kişilik kontenjan ilk gün doldu. Halkımızın gösterdiği ilgiden oldukça memnunuz. Bu tür kurslar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.