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Bayern Münih'te Sacha Boey sakatlığını atlattı

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Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Sacha Boey'un sakatlığını atlattığı ve takımla antrenmana başladığı açıklandı.

Alman ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığını atlattığını ve takımla antrenmanla başladığını açıkladı.

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fransız sağ bek Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve bireysel antrenmanlarının ardından bu sabah takımla çalışmalara başladığını duyurdu. Boey'un 16 Şubat'ta antrenman sırasında sol arka adalesinden sakatlandığı ifade edilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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