Bayern Münih'in Yıldız futfolcusu Davies, şampiyonluk sonrası soluğu Türkiye'de aldı - Haberler

Bayern Münih'in Yıldız futfolcusu Davies, şampiyonluk sonrası soluğu Türkiye'de aldı
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Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kanadalı yıldız futbolcu Alphonso Davies, takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra soluğu Türkiye'de aldı.
Alman devi Bayern Münih'te kanat ve sol bek pozisyonunda görev yapan Kanadalı yıldızfutbolcu Alphonso Davies takımının Bundesliga Liginde şampiyon olmasının ardından soluğu Türkiye'de aldı.
Sezonun yorgunluğunu atmak için ülkemizi tercih eden yıldız futbolcu Davies, ünlü işletmeci Murat Yurt'un misafirliğinde gönlünce eğlendi.
Murat Yurt ile birlikte Arnavutköy'de "Less Arnavutköy" adlı mekanda gecenin geç saatlerine kadar eğlenen Kanadalı futbolcu Alphonso Davies gecenin sonunda objektiflere poz verdi.
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