Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey ile galibiyetini sürdürdü

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına Borussia Mönchengladbach karşısında çıktı.

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Münih, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey da bu maçla birlikte yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Boey, 62. dakikada Faslı futbolcu Noussair Mazraoui'nin yerine oyuna girdi. - İSTANBUL