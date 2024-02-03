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Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey ile galibiyetini sürdürdü

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Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ise yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Sacha Boey, yeni takımıyla ilk maçına Borussia Mönchengladbach karşısında çıktı.

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Münih, 52 puanlı lider Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey da bu maçla birlikte yeni takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan Boey, 62. dakikada Faslı futbolcu Noussair Mazraoui'nin yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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