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Bayat Kaymakamlığı Erkek Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum'da düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvasında, Bayat Kaymakamlığı Erkek Voleybol Takımı'nın şampiyon olduğu bildirildi. Bayat Kaymakamı Seher Söyler, şampiyon takımın oyuncularını kabul etti ve başarı dileklerini iletti. Sporcular daha sonra Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'yü ziyaret ederek, takıma verdiği destekten ötürü teşekkür etti.