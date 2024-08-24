Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı
Daha önce Fenerbahçe'den Batshuayi'yi renklerine bağlayan Galatasaray, ezeli rakibinden şimdi de İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Sözleşmeleri 2025 yılında bitecek olan bu iki oyuncuyu Ocak ayında bedelsiz olarak transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bu süreçte hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.
Yıldız golcü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla daha ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmelerinin bitecek olan iki isimle şimdiden dirsek temasını kurdu.
Sözleşmeleri 30 Haziran 2025 yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.
OSAYI VE İRFAN CAN'I İSTİYORLAR
Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklif yapmaya hazır.