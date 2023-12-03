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Batman Petrolspor, Amasyaspor FK'yı mağlup etti

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TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 13'üncü haftasında konuk ettiği Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Amasyaspor FK'yı Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Batman Petrolsporlu oyuncular sahaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bireylerle çıktı. Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 14'üncü dakikasında Mustafa Kocaer'in attığı golle TPAO Batman Petrolspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarı Batman Petrolspor gol bulmaya çalışsa da maç bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle Batman Petrolspor, puanını 27 puana çıkararak ligdeki liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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