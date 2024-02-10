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Batman Engelliler Spor Kulübü, Amed'i mağlup etti

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Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, Amed Sportif Engelliler Spor Kulübünü 63-57 mağlup etti. Bu galibiyetle Batman Engelliler Spor Kulübü 3. sıraya yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 12'nci haftasında konuk ettiği Amed Sportif Engelliler Spor Kulübünü 63-57 mağlup etti.

Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda, Amed Sportif Engelliler Spor Kulübünü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Beytullah Temiz, Ümit Koca, Tuna Tikveşli, Hasan Alkun ve Nuri Rökön beşiyle çıktı. İlk çeyreği 15-15'lik beraberlik ile sona eren maçta Batman Engelliler Spor Kulübü, ikinci çeyreği ise 23-32'lik skorla geride bitirdi. 3'üncü çeyreği de konuk takım Amed, 46-40 önde tamamladı. Final periyodunda ise Batman Engelliler Spor Kulübü, temposunu arttırarak rakibini 63-57'lik skorla mağlup etti.

Batman Engelliler Spor Kulübü aldığı bu galibiyetle 18 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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