Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final Heyecanı Başlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu, 11 Mayıs'ta belli olacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de Galatasaray'ın yanı sıra ev sahibi ülkeden AEK ile İspanya temsilcileri La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga, şampiyonluk mücadelesi verecek.

2016-2017 sezonundan beri düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6 farklı takım, kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekipleri San Pablo Burgos ve La Laguna Tenerife ikişer kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar oldu.

San Pablo Burgos ligde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, La Laguna Tenerife ise 2016-2017 ve 2021-2022'de mutlu sona ulaştı.

La Laguna Tenerife, 4 kez final oynadı

La Laguna Tenerife, bu sezon kupayı kazanması halinde şampiyonluk sayısında San Pablo Burgos'u geride bırakacak.

İspanyol temsilcisi, organizasyonda şampiyon olduğu 2016-2017 ve 2021-2022 sezonlarının yarı sıra 2018-2019 ve 2023-2024'te final oynadı.

Organizasyonda 5. kez son 4 takım arasına kalan İspanyol ekibi, Dörtlü Final'e en fazla katılan takım ünvanına sahip.

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekipleri üstün

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupayı en fazla İspanyol ekipleri kazandı.

Ligde 4 farklı ülkeden 6 takım, 8 kez şampiyonluğa ulaştı. Söz konusu şampiyonlukların 5'ini İspanya takımları elde etti.

Organizasyonda Yunanistan, Almanya ve İtalya'dan ise birer takım şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'den 2 takım final oynadı

Türk ekipleri Banvit ile Karşıyaka, ligde daha önce final oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2016-2017 sezonunda Banvit, İspanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde La Laguna Tenerife ile karşılaşan Banvit, rakibine 63-59 yenildi.

Karşıyaka ise 2020-2021 sezonunda 8'li final şekline Rusya'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. İzmir ekibi, finalde karşılaştığı San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup olarak organizasyonu 2. sırada tamamladı.