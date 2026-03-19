Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak

Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, yarın İspanya'nın Badalona Müzesi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Galatasaray MCT Technic, ikinci torbada yer alacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, yarın gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

İspanya'daki Badalona Müzesi'nde düzenlenecek kura çekiminde son 16 turunda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, ikinci sıradaki ekiplerle eşleşecek.

Galatasaray MCT Technic, I Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bitirdiği için ikinci torbada yer alacak.

Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart'ta oynanacak. İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, 1. torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ekipler şu şekilde:

Birinci torba: AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Unicaja (İspanya)

İkinci torba: ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Galatasaray MCT Technic

Organizasyonda Dörtlü Final, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda