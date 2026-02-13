Haberler

Basketbol Gençler Ligi'nde üçüncü pencere maçları başladı

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu üçüncü pencere maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan 15 karşılaşma ile başladı. Kızlar ve erkekler kategorilerindeki maçlarda önemli sonuçlar alındı.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu üçüncü pencere maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarla başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre üçüncü pencerenin açılış gününde kızlar ve erkekler kategorilerinde 15 müsabaka oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erkekler

Bahçeşehir Koleji-Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-53

Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 90-61

TOFAŞ-Bursaspor Tatildekirala.com: 97-79

Türk Telekom-Karşıyaka: 69-70

Manisa Basket-Trabzonspor: 62-50

Beşiktaş-Anadolu Efes: 87-90

Galatasaray-Mersin Spor: 86-72

Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor: 97-71

Kızlar

İzmir Ege Gelişim-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 76-48

Fenerbahçe-OGM Ormanspor: 61-53

Beşiktaş-Galatasaray: 74-73

TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler-Melikgazi Kayseri Basketbol: 65-40

Adana Büyükşehir Belediyesi-Emlak Konut: 62-72

Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi: 40-57

ÇİMSA ÇBK Mersin-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 67-59

Üçüncü pencere heyecanı, yarın ve 15 Şubat Pazar günü oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
