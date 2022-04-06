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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

AA - Süha Gür - Spor
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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Michal Proc (Polonya), Geert Jacobs (Belçika), Zdravko Rutesic (Karadağ)Bahçeşehir Koleji: Hall, Smith 2, Jones 15, Dekker 16, Oğuz Savaş 2, Erkan Yılmaz 8, Kartal Özmızrak 24, Solomon 6, Muhammed Baygül 2, Berkay Candan 15ZZ Leiden: Ververs, Dunn...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michal Proc (Polonya), Geert Jacobs (Belçika), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Bahçeşehir Koleji : Hall, Smith 2, Jones 15, Dekker 16, Oğuz Savaş 2, Erkan Yılmaz 8, Kartal Özmızrak 24, Solomon 6, Muhammed Baygül 2, Berkay Candan 15

ZZ Leiden: Ververs, Dunn 21, Mikalauskas 10, Bree 10, Midtgaard 8, de Jong 9, Olisemeka 11, Bouwknecht 13, Windt, Affo

1. Periyot: 25-19

Devre: 46-38

3. Periyot: 72-57

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırdı.

Eşleşmenin ilk maçını da Bahçeşehir Koleji deplasmanda 77-71 kazanmıştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ZZ Leiden, 3. dakikada Midtgaard'ın basketiyle skoru 9-2'ye getirdi. Jones ve Dekker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada Erkan Yılmaz'ın pota altı atışıyla öne geçti: 12-11. Bahçeşehir Koleji, çeyreği 25-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Konuk ekip Dunn önderliğinde skor üretirken, Bahçeşehir Koleji bu hücumlara Kartal Özmızrak ile cevap verdi ve 17. dakika 40-33 geçildi. Dekker'ın 19. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (44-34) çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 46-38 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Jones'un üç sayılık basketleriyle farkı yeniden çift hanelere (52-38) çıkartarak başladı. Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla üst üste skor üreten İstanbul temsilcisi, 29. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 67-47. Son periyoda Bahçeşehir Koleji'nin 72-57 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, salondan 90-82 galip ayrılarak finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi 24 sayı kaydeden Kartal Özmızrak oldu.

AA / Süha Gür - Spor

Bahçeşehir Koleji, Kartal Özmızrak, Polonya, Belçika, Spor, Haberler

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