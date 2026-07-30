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Basketbol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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- Türkiye: 59 - İtalya: 76

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Türkiye, ev sahibi İtalya'ya 76-59 yenildi.

Trento kentindeki maça etkili başlayan İtalya, ilk periyodu 27-8 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreği dengeli geçerken milli takım, soyunma odasına 43-25 geride gitti.

Üçüncü periyodu 62-40 üstün bitiren ev sahibi İtalya, karşılaşmayı 76-59 kazanarak yarı finale yükseldi.

Çeyrek final karşılaşmasını kaybeden ay-yıldızlılar, 5-8'incilik klasman maçları oynayacak.

İtalya'daki şampiyonada grup maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Avusturya'yı mağlup etmişti.

Kaynak: AA
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