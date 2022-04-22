Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Galatasaray resmen tarih verdi

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen başkanlık seçiminde düğüm çözüldü. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada sürecin kesintisiz devam ettiğini ve seçimin 30 Nisan'da gerçekleştirileceğini belirtti.

"GALATASARAY İÇİN ÖRNEK BİR BİRLİKTELİK VE ŞEFFAFLIK SERGİLENMİŞTİR"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen süreç içerisinde yönetim kurulumuz Galatasaray demokrasisinin ve değerlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmek adına tüm çabayı ve iradeyi göstermiştir. Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair gelişen hukuki süreçlerde de Divan Kurulumuz, Genel Kurul Divanımız ve Başkan Adaylarımız tüm süreçlere ve kararlara dahil edilerek Galatasaray için örnek bir birliktelik ve şeffaflık sergilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"SEÇİM SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Seçimin 30 Nisan'da yapılacağının belirtildiği açıklamanın devamında ise, "Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için Kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir. Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu konuda Kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır. Bu vesile ile 30 Nisan'da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz." denildi.

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