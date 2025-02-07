Başkanın oğlunu oynatmayan antrenör kovuldu

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İtalya Serie C ekiplerinden Ternana, teknik direktör Ignazio Abate ile yollarını ayırdı. Abate'nin görevine son verilmesinin sebebi, kulüp başkanı Stefano D'Alessandro'nun oğlu Mattia D'Alessandro'yu yeterince oynatmaması olduğu iddia ediliyor.

İtalya Serie C ekiplerinden Ternana, teknik direktör Ignazio Abate ile yollarını ayırdı. Takımı liderin sadece 3 puan gerisinde tutmasına rağmen Abate'nin görevine son verilmesi merak konusu oldu.

BAŞKANIN OĞLUNA FORMA VERMEDİĞİ İÇİN Mİ KOVULDU?

İtalyan basınından öne çıkan haberlere göre; Abate'nin görevden alınmasının perde arkasında, kulüp başkanı Stefano D'Alessandro'nun oğlu Mattia D'Alessandro'yu yeterince oynatmaması olduğu iddia ediliyor.

TERNANA'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bu durum, Ternana'nın liderlik yarışında güçlü bir konumda olmasına rağmen, teknik direktör değişikliği ile istikrarını riske atmış olabileceği düşüncelerini gündeme getiriyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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