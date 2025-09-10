Haberler

Başkan olursa görevden alacak mı? Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, yeni teknik direktör Domenico Tedesco hakkında açıklamalarda bulundu. Başkanlık seçimini kazanması durumunda Tedesco ile yola devam edip etmeyeceği konusunda net ifadeler kullandı. Saran, "Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Biz, Tedesco ile inşallah el ele çalışacağız, beraber şampiyon yapacağız" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEDESCO İLE EL ELE ÇALIŞACAĞIZ"

Saran, "Mourinho ile ayrılık konusunda benimle de iletişime geçmelerini isterdim. Olmadı, sağlık olsun. Eğer yeni hoca alınmamış olsaydı, seçimi kazandığım gün Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i hemen Samandıra'ya davet edecektim. Ben, Fenerbahçe için en iyisi nedir onu düşünürüm. Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Biz, Tedesco ile inşallah el ele çalışacağız, beraber şampiyon yapacağız. Ona her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
