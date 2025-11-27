Haberler

Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Kaya ayrıca Galatasaray'dan bir oyuncu ile de temasta olduklarını belirtti.

  • Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, Cenk Tosun ve Emre Mor ile transfer görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.
  • Gençlerbirliği, Galatasaray'dan bir oyuncu ile de transfer görüşmeleri yapıyor.

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla buluşarak transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, hem yerli hem de yabancı futbolcularla temas halinde olduklarını duyurdu.

"CENK TOSUN VE EMRE MOR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Başkan Mehmet Kaya, devre arası için Fenerbahçe'den iki isimle doğrudan görüştüklerini açıkladı. Kaya, "Cenk Tosun ve Emre Mor ile görüşüyoruz. Takımımıza katkı sağlayabilecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz" dedi.

GALATASARAY'DAN DA BİR FUTBOLCU GÜNDEMDE

Mehmet Kaya ayrıca yalnızca Fenerbahçe değil, Galatasaray ile de temas halinde olduklarını belirterek önemli bir transfer sinyali daha vererek, "Galatasaray'dan da bir oyuncu ile görüşüyoruz. Devre arası için kadromuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdi çolak:

Cenk yedinci tekmeyi bu fb böyledir işi bittimi basar tekmeyi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
