Başakşehir, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Josef, daha önce Türkiye'de 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe, 2020-2023 yılları arasında da Beşiktaş formaları giymişti. - İSTANBUL