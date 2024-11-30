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Başakşehir Göztepe'yi 4-1 Yenerek 3 Puan Kazandı

Başakşehir Göztepe'yi 4-1 Yenerek 3 Puan Kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Maçta Piatek'in iki golü ve Davidson'un katkısıyla zafere ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Davidson'un sol taraftan yerden pasında ceza sahası sol çaprazdan Piatek'in sert vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

61. dakikada sol taraftan Djalma'nın ortasında uzak kale direği dibinde Lucas Lima ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-1

73. dakikada Tijanic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muhammed, topu kornere gönderdi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün (Dimitris Pelkas dk. 88), Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 82), Olivier Kemen (Berat Özdemir dk. 88), Miguel Crespo, Davidson (Joao Figueiredo dk. 77), Krzystof Piatek (Philippe Keny dk. 82)

Yedekler: Volkan Babacan, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 82), Kuryu Matsuki (David Tijanic dk. 46), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Djalma dk. 46), Victor Hugo (Novatus Miroshi dk. 70), Juan Silva (David Fofana dk. 70), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Davidson (dk. 8), Krzystof Piatek (dk. 10 ve 43), Deniz Türüç (dk. 37) (Başakşehir), Lucas Lima (dk. 61 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Deniz Türüç (Başakşehir), Anthony Dennis, Heliton, Djalma (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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