Başakpınarspor, yeni antrenörü Sami Kale ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor Antrenör Sami Kale ile anlaştı.

2024-2025 futbol sezonun başlamasına sayılı günler kala Kayseri Süper Amatör Küme'de hareketlilik başladı. Geride kalan sezonun ardından Antrenör Orhan Uluçay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Başakpınarspor'un yeni antrenörü Sami Kale oldu. Lacivert-beyazlılar antrenör Sami Kale ile anlaşmanın ardından iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

Başakpınarspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "2024-2025 sezonu için Sami Kale hocamız ile anlaşmış bulunmaktayız. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - KAYSERİ