Barış Cin Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda final etabı şampiyonluğunu Barış Cin elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, bugün final maçıyla sona erdi.

Organizasyonda Barış Cin şampiyon olurken, Mehmet Sezer ikinci, Serdar Gümüş ile Emrah Taç ise üçüncü sırayı aldı.

Genel klasman sıralamasının da belirlendiği şampiyonada; Barış Cin birinci, Mehmet Sezer ikinci, Serdar Gümüş ile Hacı Arap Yaman da üçüncü oldu.