Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var

Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz geleceği hakkındaki kararını verdi. Avrupa'dan talipleri olduğu iddia edilen Yılmaz'ın, sadece Premier Lig'e transfer olması durumunda Galatasaray'dan ayrılacağı bildirildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'dan talipleri olduğu iddia ediliyordu. Milli futbolcunun geleceğine ilişkin kararını verdiği belirtildi.

TEK ŞARTI VAR: PREMİER LİG

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusuna Avrupa'dan teklifler olduğu belirtilirken, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili kararı verdiği aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan sadece Premier Lig'e gitmesi durumunda ayrılacak. 24 yaşındaki futbolcunun aksi durumda kariyerine Galatasaray'da devam edeceği ifade edildi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Çok komik adam ama Allah var 3 milyon euro ederi var.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bekle gidersin

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