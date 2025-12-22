Haberler

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Güncelleme:
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın stili sosyal medyada geniş yankı buldu. Yılmaz, siyah takım elbisesini siyah el çantasıyla tamamladı. Özellikle çantasının markası ve fiyatı dikkat çekti. Çantanın fiyatı 7 bin 100 euro. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 357 bin TL'ye denk geliyor.

  • Barış Alper Yılmaz'ın taşıdığı çantanın güncel satış fiyatı 7 bin 100 euro'dur.
  • 7 bin 100 euro, güncel kurla yaklaşık 357 bin TL'ye karşılık gelmektedir.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz, RAMS Park'tan çıkışı sırasında tercih ettiği kombinle sosyal medyada gündem oldu.

TAKIM ELBİSESİ VE ÇANTASI DİKKAT ÇEKTİ

Maç sonrası görüntülenen Barış Alper Yılmaz, oversize siyah takım elbisesini siyah el çantasıyla tamamladı. Ünlü futbolcunun tarzı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle taşıdığı çantanın markası ve fiyatı merak konusu oldu.

ÇANTANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Çantanın güncel satış fiyatının 7 bin 100 euro olduğu öğrenildi. Bu rakam, güncel kurla hesaplandığında yaklaşık 357 bin TL'ye karşılık geliyor.

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

