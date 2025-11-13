Barcelona, Xavi Pascual ile Anlaştı

Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, Joan Penarroya ile yollarını ayırmasının ardından takımı 2010 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Xavi Pascual ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki teknik adam, kendisini 2027-28 sezonu sonuna kadar kulübe bağlayacak sözleşmeye imza attı.

Pascual, 2009-2014 yılları arasında Barcelona'yı beş kez Dörtlü Final'e taşıdı ve 2010 yılında takımın başında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Bu sezon, Penarroya yönetimindeki Barcelona, 6 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı Avrupa Ligi'nde 8. sırada yer alıyor.