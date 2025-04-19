Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Barcelona Tarihi Geri Dönüşle Celta Vigo'yu Yeniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi’nde Barcelona, Celta Vigo karşısında 3-1 geri düştüğü maçı 4-3 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Ferran Torres ve Raphinha'nın golleri, takımın evindeki zaferine katkı sağladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) lideri Barcelona, 32. hafta maçında evinde karşılaştığı ve 3-1 geriye düştüğü Celta Vigo karşısında, 4-3 galip gelerek geri dönüşe imza attı.

Ev sahibi ekip, Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda 12. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçti. Bu golden sonra Celta Vigo'da Borja Iglesias sahneye çıktı. 15, 52 ve 62. dakikada üç gol kaydederek "hat-trick" yapan Iglesias, konuk ekibe galibiyet getirmeye çok yaklaştı.

Maçı bırakmayan Barcelona, önce 64. dakikada Dani Olmo ile skoru 3-2'ye getirdi, ardından 68. dakikada sezonun formda ismi Raphinha ile dengeyi sağladı. Yaklaşık 13 dakika oynanmayan sürenin eklendiği müsabakada Raphinha, 98. dakikada penaltı atışını gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

Ligde 73 puanlı Barcelona, maç fazlasıyla Real Madrid'in 7 puan önünde liderliğini sürdürürken, Celta Vigo 43 puanda kaldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.