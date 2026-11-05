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Barcelona, Raphinha ile 30 Haziran 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı

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Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar uzattığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu, 2022'den bu yana bordo-mavi formayla 190 maça çıkıp 94 gol attı ve 3 La Liga şampiyonluğu kazandı.

İspanyol ekibi Barcelona, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

La Liga ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncusu Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı. İspanyol ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada Raphinha'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2030 yılına kadar uzaltıldığını duyurdu.

29 yaşındaki oyuncu, Barcelona'ya transfer olduğu 2022 yılından beri bordo-mavi formayla 190 maça çıktı. Bu maçlarda 94 gol atan Raphinha, 3 La Liga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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