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Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı

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Barcelona'nın 17 yaşındaki genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile oynanan maçta yüzüne aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı. Rakip oyuncunun topa tehlikeli bir biçimde müdahalesi sonucu yüzüne darbe alan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldı. Maç sonunda yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona karşılaşmada genç oyuncu Pau Cubarsi büyük bir korku yaşattı.

Maçın 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında aldığı yüzüne darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı. Kızılyıldız'dan Uros Spajic ayağını tehlikeli bir biçimde kaldırarak Cubarsi'nin suratına vurarak sarı kart gördü ancak 17 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi.

İlk anda ciddi bir sakatlık ihtimali nedeniyle saha kenarındaki arkadaşları endişe içinde kulübeye doğru işaret yaparak sağlık ekibini sahaya çağırdı. Oyuncu değişikliği talebinde de bulunan takım arkadaşları, Cubarsi'nin kanlar içindeki görüntüsünden korktu. Sonrasında yapılan incelemelerde, oyuncunun yüzünde önemli bir yara oluştuğu ve yüzünde açılma olduğu anlaşıldı.

TAM 10 DİKİŞ ATILDI

Maç sonunda Alman teknik direktör, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve yüzündeki yaraya 10 dikiş atıldığını belirtti. Cubarsi'nin Pazar günü yapılacak maç için kadroda yer almasının mümkün olduğunu ifade etti. Barcelona genç yıldızının görüntüsünü maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşarak 'Her şey Barça için' yazdı.

Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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