Barcelona defansta yapılan hatayı affetmedi! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilki yaşadı

Galatasaray ile Barcelona karşılaşması nefes kesti. Marcao'nun golüyle öne geçen temsilcimiz, Barcelona'nın Pedri ve Aubameyang'la bulduğu gollerle mücadelede geriye düştü ve bir ilki yaşadı.

BARCELONA İLKİ YAŞATTI

Grubundan namağlup çıkan Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk defa bir maçta skor olarak geriye düştü.

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