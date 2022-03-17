Barcelona defansta yapılan hatayı affetmedi! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilki yaşadı - Haberler

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Barcelona defansta yapılan hatayı affetmedi! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilki yaşadı

Haberler.com - Spor
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Barcelona defansta yapılan hatayı affetmedi! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilki yaşadı

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle biterken İspanyol devi ikinci yarının 49. dakikasında Aubameyang'la bulduğu golle mücadelede durumu 2-1'e getirdi. Bu golle temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde ilk kez bir karşılaşmada skor olarak geriye düştü.

Galatasaray ile Barcelona karşılaşması nefes kesti. Marcao'nun golüyle öne geçen temsilcimiz, Barcelona'nın Pedri ve Aubameyang'la bulduğu gollerle mücadelede geriye düştü ve bir ilki yaşadı.

Barcelona defansta yapılan hatayı affetmedi! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilki yaşadı

BARCELONA İLKİ YAŞATTI

Grubundan namağlup çıkan Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk defa bir maçta skor olarak geriye düştü.

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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