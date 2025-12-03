Haberler

LaLiga'da lider Barcelona, Atletico Madrid'i 3-1 yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LaLiga'da lider Barcelona, Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Atletico Madrid'i 3-1 yenerek puanını 37'ye çıkardı. İlk yarıda karşılıklı goller atılırken, ikinci yarıda Barcelona'nın golleriyle galip geldi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.

Camp Nou Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Alejandro Baena ve Raphinha'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi ekibin Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Dani Olmo ile öne geçen Barcelona, 90+6. dakikada Ferran Torres'in golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Barcelona bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
'Adile' filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi

Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı beyazperdede canlanıyor
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Bakanlık resti çekti! 'Barzani Karargahı Sözcülüğü'ne çok sert Bahçeli tepkisi

"Barzani Karargahı Sözcülüğü"ne çok sert Bahçeli tepkisi
Fulham ve Manchester City arasında 5-4'lük tarihi maç

Yanlış duymadınız! Premier Lig'deki bu maçın skoru 5-4
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.