LaLiga'da lider Barcelona, Atletico Madrid'i 3-1 yendi
LaLiga'da lider Barcelona, Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Atletico Madrid'i 3-1 yenerek puanını 37'ye çıkardı. İlk yarıda karşılıklı goller atılırken, ikinci yarıda Barcelona'nın golleriyle galip geldi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.
Camp Nou Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Alejandro Baena ve Raphinha'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Ev sahibi ekibin Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Dani Olmo ile öne geçen Barcelona, 90+6. dakikada Ferran Torres'in golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Barcelona bu galibiyetle puanını 37'ye çıkarırken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor