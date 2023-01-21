Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi Spor Haberleri Bandırmasporlu futbolcu Mehmet Özcan, Tuzlaspor galibiyetinin ardından sahada sevgilisine evlenme teklifi yaptı. Bandırmasporlu futbolcu Mehmet Özcan, Tuzlaspor galibiyetinin ardından sahada sevgilisine evlenme teklifi yaptı. Bandırmaspor ile Tuzlaspor maçının ardından Bandırmasporlu futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri ile tribün önünde galibiyet sevincini kutlarken, futbolcu Mehmet Özcan sevgilisine sürpriz yaptı. Özcan dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulunurken, sevgilisi de "evet" diyerek taraftarla ile birlikte bu sevinci paylaştı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Özcan Spor Haberler

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