Bandırmaspor, sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak'ı transfer etti

Bandırmaspor, transfer çalışmaları kapsamında sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Albayrak, daha önce Ümraniyespor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Samsunspor'da forma giymişti.