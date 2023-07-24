Bandırmaspor, sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak'ı transfer etti
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Bandırmaspor, transfer çalışmaları kapsamında sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Albayrak, daha önce Ümraniyespor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Samsunspor'da forma giymişti.
Bandırmaspor, Samsunspor'dan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, bugüne kadar forma giydiği 275 maçta 14 gol ve 14 asist yapan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak'ı kadrosuna kattı.
31 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Ümraniyespor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Samsunspor'da oynadı.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor