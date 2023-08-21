Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile sözleşme imzaladı
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Bandırmaspor, transfer çalışmaları kapsamında orta saha-kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çeçenoğlu, daha önce çeşitli takımlarda forma giymiş ve başarılı performans sergilemiştir.
Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve kanat bölgesinde görev yapan Çeçenoğlu, Bursa Nilüfer, Beylerbeyi, Bugsaş Spor, Menemen Belediye, Gençlerbirliği, Boluspor, Denizlispor takımlarında forma giydi. Çeçenoğlu, oynadığı 261 maçta, 35 gol, 14 asist yaptı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor