Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, transfer çalışmaları kapsamında orta saha-kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çeçenoğlu, daha önce çeşitli takımlarda forma giymiş ve başarılı performans sergilemiştir.