Trendyol 1. Lig Bandırmaspor: 1 İstanbulspor: 0
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0'lık sonuçla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü 4. dakikada Amaral kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Fatih Katul, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Vardar
Bandırmaspor: Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Enes Aydın dk. 72), Abdülkadir Parmak, Muhammed Gümüşkaya (Mulumba dk. 46), Fall (N'Dongala dk. 62), Amaral (Emircan Acar dk. 87), Kehinde, Tanque (Badji dk. 72)
Yedekler: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Enes Çinemre, Yasin Arda Midilliç, Yusuf Can Esendemir.
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
İstanbul A.Ş: Alp Tutar, Duhaney (Yunus Bahadır dk. 73), Duran Şahin, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Mendy, İsa Dayaklı (Vefa Temel dk. 73), Özcan Şahan, Ömer Faruk Duymaz (Aroujo dk. 82), Sambissa (Mamadou dk. 72), Mustafa Sol (Krstovski dk. 73)
Yedekler: Mücahit Serbest, Alieu Cham, Demir Mermerci, Fahri Kerem Ay, Muhlis Dağaşan
Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk
Gol: Amaral (dk. 4) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Tanque, Douglas William da Silva Souza (Bandırmaspor), İsa Dayaklı, Vefa Temel (İstanbulspor) - BALIKESİR