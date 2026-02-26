Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 28. haftada oynayacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra futbolcular, pas organizasyonları ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi.
Bandırmaspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan